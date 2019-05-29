صلاح: لقد تعلمنا الدرس من الخسارة أمام الريال

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "بي إن سبورت" القطرية: "لقد تعلمنا من النهائي السابق أمام ريال مدريد (1-3)، الآن أصبحنا أكثر خبرة، ولدينا حماس كبير، ونتمنى أن نحسم مواجهة توتنهام".

وتابع "الفرعون" المصري: "توتنهام فريق لا يستهان به، والمباراة ستكون صعبة، أي فريق يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا يجتاز صعوبات كثيرة، وبالتالي المباراة أمامه تكون معقدة".

ويستعد ليفربول لخوض النهائي الثاني له على التوالي في دوري الأبطال، حيث يواجه السبت المقبل مواطنه توتنهام على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونجح ليفربول في التأهل إلى نهائي "التشامبيونز ليغ"، بعد "ريمونتادا" تاريخية أمام برشلونة، بتعويضه خسارته ذهابا (0-3)، بالفوز إيابا على أرضه برباعية نظيفة.

أما توتنهام، فقد تأهل على حساب أياكس أمستردام الهولندي بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه، إذ خسر على ميدانه بهدف نظيف، قبل أن يفوز إيابا في أمستردام (3-2)، في مباراة دراماتيكية.