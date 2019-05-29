وأكد الوزير أيمن الصفدي، ومفوض "الأونروا" بيير كرينبول، خلال لقائهما في عمان اليوم الأربعاء، استمرار العمل، مع الشركاء في المجتمع الدولي، لتوفير الدعم السياسي والمالي، لتمكين الوكالة من المضي قدما بتقديم خدماتها لـ 5 ملايين لاجئ، لا سيما وأن العجز المقدر سيصل إلى حوالي 200 مليون دولار.
ولفت الصفدي خلال اللقاء، إلى أن أهمية استمرار دعم الوكالة، ليس فقط لما تقدمه من خدمات، ولكن لأن في ذلك تأكيد على أن المجتمع الدولي لا يزال ملتزما بتلبية حق اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 194.
وقال الصفدي، إن عدم توفير الدعم اللازم "للأونروا"، سيحرم 560 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم، وملايين المرضى من العلاج، والمحتاجين من المساعدات، وسيفاقم التوتر في المنطقة، ما يهدد الاستقرار والأمن الدوليين.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين الأردن و"الأونروا" على برنامج عمل لسد عجز الوكالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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