اتفاق بين الأردن و"الأونروا" على برنامج عمل لسد عجز الوكالة

اتفق وزير الخارجية الأردني، ومفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، على برنامج العمل الذي سيعتمد، لسد العجز المتوقع بموازنة الوكالة هذا العام.

وأكد الوزير أيمن الصفدي، ومفوض "الأونروا" بيير كرينبول، خلال لقائهما في عمان اليوم الأربعاء، استمرار العمل، مع الشركاء في المجتمع الدولي، لتوفير الدعم السياسي والمالي، لتمكين الوكالة من المضي قدما بتقديم خدماتها لـ 5 ملايين لاجئ، لا سيما وأن العجز المقدر سيصل إلى حوالي 200 مليون دولار.

ولفت الصفدي خلال اللقاء، إلى أن أهمية استمرار دعم الوكالة، ليس فقط لما تقدمه من خدمات، ولكن لأن في ذلك تأكيد على أن المجتمع الدولي لا يزال ملتزما بتلبية حق اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 194.

وقال الصفدي، إن عدم توفير الدعم اللازم "للأونروا"، سيحرم 560 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم، وملايين المرضى من العلاج، والمحتاجين من المساعدات، وسيفاقم التوتر في المنطقة، ما يهدد الاستقرار والأمن الدوليين.