جني الأرباح يهبط بسوق دبي 0.28% بختام التعاملات

عاد سوق دبي المالي للتراجع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.28 بالمائة عند مستوى 2559.70 نقطة؛ وذلك بسبب عمليات جني الأرباح السريعة على بعض الأسهم القيادية.
وتصدر قطاع السلع التراجعات بنسبة 1.7بالمائة، مع هبوط سهم دي إكس بي بالنسبة ذاتها، ونزل قطاع الخدمات بنسبة 1.45 بالمائة مع سهم أمانات القابضة 1.9 بالمائة.
وتراجع قطاع العقارات 1.06 بالمائة مع انخفاض سهم شركة أرابتك القابضة 3.3 بالمائة، بالغاً 1.48 درهم، وتراجع إعمار للتطوير وإعمار مولز وإعمار العقارية 2.28 بالمائة، 2.06 بالمائة، 1.12 بالمائة على الترتيب.
وتراجع قطاع التأمين بنسبة 0.9 بالمائة مع انخفاض سهم سلامة للتأمين بنسبة 1.85 بالمائة. وتراجع الاتصالات والبنوك بنسبة 0.2 بالمائة ، 0.13 بالمائة مع انخفاض سهم "دو"، والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.45 بالمائة بالغاً 11 درهم.
وبلغت الأحجام اليوم نحو 153.5 مليون سهم بقيمة 212.77 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3134 صفقة.
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