حميدتي : هناك دول تريدنا أن نكون مثل ليبيا وسوريا

وجدد دقلو، في إفطار للإدارات الأهلية في الخرطوم، رفض المجلس للتهديدات، مشدداً على ضرورة عدم ترك البلاد تنزلق، موضحاً أن “هناك دولاً متربصة تريدنا أن نكون مثل ليبيا وسوريا” ، بحسب شبكة “الشروق” السودانية .
وذكر أن المجلس لن يغلق باب التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، على أن يتم الأمر بمشاركة الجميع، مطالباً إياهم بالعودة إلى شعاراتهم، وسيتم الاتفاق معهم إذا فعلوا ذلك. وذكر أن الجيش السوداني جزء من الثورة ولولا انحيازه لها لما سقط البشير .
وكشف عن جهات -لم يسمها- تحاول استغلال الثورة لتحسين صورتها، وقال “لدينا معلومات مؤكدة بتخابر العديد مع جهات خارجية”.
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