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برشلونة يصدم ريال مدريد في صفقة جديدة

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دخل نادي توتنهام الإنجليزي في صفقة التعاقد مع جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط فريق ريال بيتيس الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن توتنهام وبرشلونة أشعلوا صراع التعاقد مع جيوفاني لو سيلسو في ظل اهتمام نادي بضم اللاعب.

واشار الموقع إلى أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية في صفقة التعاقد مع جيوفاني لو سيلسو بعدما نجح في إثبات نفسه مع ريال بيتيس والذي قام بتفعيل بند خيار الشراء في عقده مع باريس سان جيرمان.

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واكد الموقع على أن توتنهام يرغب في التعاقد مع اللاعب ليكون بديلاً للدنماركي كريستيان إيركسن والذي اقترب من الرحيل عن الفريق.

 واضاف الموقع، أن يرصد التعاقد مع اللاعب ليكون بديلاً للكرواتي إيفان راكيتيتش بعد ارتباطه هو الآخر بالرحيل في الصيف.

وحدد نادي ريال بيتيس الإسباني 100 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب بعدما رفض عرض توتنهام المقدم بـ55 مليون يورو.

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