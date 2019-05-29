إصابة اثنين فى اشتباكات بين جماهير ارسنال وتشيلسي قبل نهائى اليوروباليج

نشبت اشتباكات بين جماهير ارسنال وتشيلسي الإنجليزى فى مدينة "باكو" عاصمة أذربيجان قبل انطلاق نهائى الدورى الأوروبى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

أشارت صحيفة "ذا صن"الإنجليزية إلى أن اشتباكات عنيفة وقعت بين جماهير أرسنال المحترف ضمن صفوف محمد الننى وتشيلسى فى باكو، أدت إلى إصابة اثنين وذلك قبل ساعات من إنطلاق نهائى الدورى الأوروبى "اليوروباليج".

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أنه تم نقل المشجعين المصابين إلى المستشفى من أجل علاجهما من الإصابات التى تعرضا لها، مضيفة أنهما مصابين بجروح فى الرأس وكدمات نتيجة المشادات بين الجماهير.