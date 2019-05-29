الكباشي: لم نعلق الاتصالات مع قادة الحركة الاحتجاجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع انتهاء اليوم الأول من إضراب عام الثلاثاء والأربعاء دعت إليه المعارضة في السودان، قال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي إن الجيش لم يعلق الاتصالات مع قادة الحركة الاحتجاجية بل إن لجنة مشتركة تعمل “لتقريب وجهات النظر” بين الجانبين. وإعلان الكباشي قد لا يتفق مع النبرة الحادة التي كان تحدث بها الاثنين نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” معتبرا أن المعارضة غير جادة فيما يتعلق بتقاسم السلطة وتريد حصر دور الجيش في دور شرفي فقط. فرانس 24 المادة السابقة المجلس العسكري الانتقالي : لن نسلّم السلطة لديكتاتورية يسارية جديدة

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