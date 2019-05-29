المجلس العسكري الانتقالي : لن نسلّم السلطة لديكتاتورية يسارية جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوضح المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنّه لم يسلّم الحكومة لديكتاتورية يسارية جديدة، معلنًا عن اتجاهه تكوين حكومة لا تقصي أحدًا عبر صنادق الانتخابات والتي ستعقد خلال أشهر.

وقال عضو المجلس الانتقالي جمال عمر لدى مخاطبته إفطار رمضاني للإدارات الأهلية والطرق الصوفية والشباب والطلاب وإعلاميين ودراميين أعلنوا عن مسيرة لدعم المجلس العسكري الجمعة المقبلة، قال إن القوات المسلحة انحازت لثورة الشعب بعد أن أوصلت الحكومة السابقة البلاد لحالة اقتصادية سيئة.

وأوضح أنّهم اكتشفوا أنّ هنالك أحزاب سياسية سرقت ثورة الشباب الذين احتشدوا أمام القيادة العامة وتريد أنّ تجلس على السلطة.

وأضاف”رغم اكتشافنا لذلك التدّخل إلا أنّنا قبلنا بالتفاوض معهم ومحاولة قيادة الحكومة في فترة انتقالية مرضي عنها من الجميع لكنهم يمارسون الإقصاء بما فيه إقصاء المجلس العسكري نفسه،”.