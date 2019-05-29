حنكة ياسر عرمان تنجح في تخفيف التوتر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

إشادة كبيرة ومستحقة قابل بها الكثيرون كلام الاستاذ ياسر عرمان لحظة وصوله مطار الخرطوم ، وقد اجتهد البعض في محاولة تفسير كلام الرجل كل بحسب اتفاقه أو اختلافه معه لكن الثابت أن كلامه كان واضحا ولم يحتج الى توضيح ويعتبر بحق دليلا على الخبرة الواسعة للرجل في المجال السياسي وضرورة أن يتعلم منه بعض القادمين حديثا على هذا المجال الذين تحدثوا كثيرا وبلا وعي عن الإقصاء وضرورة الحجر على بعض السودانيين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية وكأن البلد لم تثر على نظام شمولي قمعي وتطيح بطاغية مستبد ، وكأن هؤلاء يريدون لنا أن نستبدل طاغية بطاغية وقمعا بقمع وكبتا بكبت وهذا ما لايمكن أن يحدث ولن يقبل به أحد مطلقا كما هو معروف .

الاستاذ ياسر عرمان وفي المطار قال للاعلام وفي الهواء الطلق أنهم يفرقون بين دولة التمكين والتيار الإسلامي العريض الذي لم يتلوث بالفساد والظلم والذي يسعي للتغير والتحول الديمقراطى فى البلد ، وهذا الكلام يعتبر اختراقا كبيرا وهاما للموقف السائد الذي يتبناه قادة ورموز الحرية والتغيير من ضرورة الإقصاء التام للاسلاميين بما هم اسلاميون وهو بالطبع كلام لايستقيم ولايمكن أن يتم تطبيقه ويمثل الاصرار عليه دفعا للبلد نحو المشاكل واغراقا لها في الفوضى وذهابا بها نحو المجهول ، ومن الواضح أن عرمان بخبرته وحنكته السياسية وقراءته السليمة للاحداث يفكر بصورة مختلفة عن زملائه وحلفائه في الحرية والتغيير وهذا بلا شك يحسب لصالح الرجل وجماعته السياسية .

التحية لياسر عرمان الذي تسهم كلماته في نزع فتيل التوتر وانهاء حالة الاحتقان السائدة في الساحة ، ويمكن لمثل هذا التفكير أن يقود بلادنا الى بر الأمان .