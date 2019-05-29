القدس تناديكم يا احرار . . بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وفي كل عام وبلا انقطاع يتداعي المؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية المناصرون للحق المغتصب ينادون بدعم القدس وتأكيد بقاء القضية الفلسطينية حية في وجدان الأمة وكل الاحرار ، ومنذ أن خصص الامام روح الله الخميني رضوان الله عليه هذا اليوم كيوم عالمي لحشد التأييد الجماهيري لقضية القدس ومناصرتها ورفض احتلالها والمناداة بتحريرها وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة من دنس الصهاينة المجرمين منذ ذلك اليوم قبل أربعين عاما ومناصرو القدس لاينقطعون عن التجمع في هذا اليوم يجددون العهد مع القدس وينادون بضرورة تحريرها من الاغتصاب ، وظل الاحرار في مشارق الأرض ومغاربها يخرجون كل بحسب ما يتوفر له من ظروف وأجواء مساعدة يهتفون للقدس ويرفعون راية مناصرتها الا في بعض البلدان العربية والإسلامية التي تصهين حكامها وأصبح الخروج في هذا اليوم في مسيرة تندد بالاحتلال وتعلن مناصرة القدس وتأييدها أصبح هذا الفعل جرما يستوجب العقاب عندهم ، وعلي رأس هذه الدول الإسلامية التي تمنع إقامة فعاليات يوم القدس السلطة السعودية التي لا تتواني في متابعة وتعقب اي ناشط يجاهر بعدائه لإسرائيل بل وتوقع به اقسى العقوبات مع انها تدعي زورا مناصرة القضية الفلسطينية ولكن أني للناس أن يصدقوا ادعاءها وهي تنشط جدا في الدعم والتأييد علنا للإدارة الأمريكية ورئيسها المجنون وصهره كوشنير الصهيوني الذي يفتخر بصداقته المتميزة مع الجزار المجرم نتنياهو ، ومن المعروف أن محمد بن سلمان لايخفي ارتباطه بهذا المشروع التآمري على فلسطين وقضيتها العادلة لذا فإن احياء فعاليات يوم القدس هذا العام تكتسب أهمية إضافية على أهميتها وتعتبر إسهاما في إبطال التآمر على القدس واعتراضا صارخا جهرة وعلنا على مشروع صفقة القرن المشؤوم ومن ينادون به من بني جلدتنا ممن أصبحوا متماهين مع العدو حتي صاروا يمثلون معه جبهة واحدة ضد المقاومين للاحتلال ، لذا فإن احياء مراسم فعاليات يوم القدس هذا العام يكتسب هذه الميزة الإضافية .

معا نحو القدس حتي يتم انتزاعها من مغتصبيها واعادتها الي اهلها .

معا ضد التآمر على القدس والمقاومة .

معا لنصرة كل راية تنادي بالتصدي للصهاينة المحتلين وتدعو لتحرير المقدسات من الغاصبين المجرمين.

#نحو_القدس

#يوم_القدس_العالمي