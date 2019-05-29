تفاصيل احداث بنك السودان المركزي بالامس….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر من داخل بنك السودان لـ(خرطوم ستار) حقيقة الأحداث التي دارت ظهر امس بمباني فرع البنك بالخرطوم بالقرب من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وكشف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته عن الجهة التي قامت بالاعتداء على الموظفين ظهر امس وتهديدهم بالسلاح من أجل صرف رواتبهم.

وقال إنهم تأكدوا بصورة قاطعة بأن المعتدين على الموظفين هم أفراد يتبعون للقوات المسلحة السودانية، نافياً أن يكونوا تابعين لقوات الدعم السريع.

وأوضح المصدر أن موظفو بنك السودان المركزي رفضوا صرف الرواتب لأفراد القوات المسلحة عطفاً على استجابتهم للإضراب السياسي الذي بدأ الثلاثاء، حيث شدد الموظفين لأفراد القوات المسلحة بأنهم لن يكسروا الإضراب مهما حدث، الأمر الذي قوبل بسخط كبير من جانب القوات النظامية التي بدأت بالاعتداء على الموظفين لفظياً وقاموا بإغلاق جميع أبواب البنك.

وأوضح المصدر أن موظفو بنك السودان قدروا الأمر فيما بينهم وفي الأخير استجابوا لرغبة القوة النظامية بسبب وجود موظفات داخل البنك لا تسمح لهم ظروفهم بالبقاء في تلك الأجواء المضطربة.

كما أكد المصدر على حدوث اعتداء على بعض الموظفين من بنك الخرطوم الذين جاءوا إلى مقر فرع بنك السودان من أجل الوقوف سلمياً والتضامن مع زملائهم، إلا أن القوة المتمركزة خارج مباني البنك قامت بتفريقهم والاعتداء على إحدى الموظفات وتكسير هاتفها المحمول.

على ذات الصعيد أصدر تجمع المهنيين بقطاع الكهرباء بياناً على خلفية الأحداث التي شهدها مكتب توزيع الكهرباء بالرياض.

وقال البيان إنّ مجموعة من فلول النظام السابق قامت بمحاولاتٍ عدة لإفشال إضراب قطاع الكهرباء عامة وإضراب شركة التوزيع.

وبحسب البيان فإنّ المجموعة قامت بنزع الملصقات المعلنة عن الإضراب، وإجبار قسم الحسابات بالرئاسة على صرف رواتب العاملين، وتسيير موكب يدعو لعدم الانصياع للإضراب في جميع الشركات، وإعتقال مهندسي وفنيي وموظفيي مكتب توزيع الرياض.