ابوبكر عبد الرازق احذر أن يرتد عليك الاتهام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كلام خطير جدا هذا الذي صدر عن القيادي بالمؤتمر الشعبي الاستاذ ابوبكر عبد الرازق ويمكن أن يؤدي إلى نسف تام لوحدة المعارضة وتفكيكها وادخال الشك الى نفوس أعضائها حول بعضهم بعضا خاصة وأن الرجل لدهائه ومعرفته بما يفعل لم يحدد أسماء بعينها ويوجه لها هذه التهمة الخطيرة لأنه ان فعل سيقاضونه ولن يسهل عليه اثبات ادعاءه مما يجر عليه مشاكل لها اول وليس لها اخر وهو في غني عن ذلك لذا قال كلاما عاما لن يستطيع أحد أن يقاضيه فيه وفي نفس الوقت سيتسبب في زرع الشكوك بين مكونات المعارضة فتخون بعضها بعضا لان الحديث عن كونهم مصادر لقوش يعني مباشرة تعاونهم التام مع جهاز الأمن وخدمة النظام الذي ثاروا عليه ويصرون اليوم على تسلم خلافته .

قول الرجل أنهم في المؤتمر الشعبي من ثبتوا الاعتصام وعملوا على استمراره يبقى ادعاء بلا دليل ، ولنا أن نسأل الاستاذ ابوبكر عبد الرازق عن قوله الخطير هذا أهو معلومات ام تحليل ؟ فإن كانت معلومات فمن أين أتيت بها ومن الذي اخبرك بها ؟ اما ان يكون هؤلاء الذين تتهمهم بصلتهم بقوش وعلاقتهم به هم من اخبرك بها وهذا لايستقيم إذ لايعقل أن يدينوا أنفسهم بالطبع ، أو تبقى الثانية وهي انك ذو علاقة بالجهاز ومديره مكنتك من معرفة ما خفي على الآخرين وهذا يجعلك تقع في ما اتهمت به الآخرين فما الذي تقول يا استاذ افدنا وأوضح ؟؟.

اما ان كان كلامك تحليلا يا استاذ فاحتفظ به لنفسك إذ ليس فيه ما يقنع أحدا حتي يتبناه ، ولا تستبعد أن يتهمك أحد بانك بنشر هذه الإشاعة والحرص على ترك الأمر غامضا دون توضيح سيخدم الدولة العميقة بتشتيت القوى المعارضة لها وزرع الشكوك في ما بينهم مما يجعلك واقعا في نفس الاتهام الذي رميت به غيرك .