عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 29 مايو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة الجريدة :

ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺤﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺗﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن ﻳﻌﺘﻘﻠﻮن ﻋﺪدًا ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ

اﺿﺮاب ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﻄﺎرات

أمانة أطباء حزب الامة القومي تشارك في الاضراب

ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻘﺘﺤﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺗﺮوع اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺷﻠﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮاﻧﺊ ﺑﻮرﺗﺴﻮدان بسبب الاضراب

ﺣﺰب ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺒﺠﺎ ﻳﻌﻠﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ الاضراب

ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺴﺒﺐ الاضراب في الجزيرة

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺴﻮداﺗﻞ ﻳﻌﻠﻨﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ الاضراب

صحيفة الوطن:

“العسكري”: باب التفاوض مع “الحرية والتغيير” مفتوح

قطاعات واسعة تنفذ الإضراب العام في يومه الأول

الشعبي: الانتخابات المبكرة تمثل الحل الأمثل

عطلة العيد تبدأ الأحد المقبل

صحيفة السوداني :

دقلو”: لولا انحياز القوات المسلحة للثورة لما سقط البشير

انسياب حركة البصات السفرية والحافلات بشمال كردفان

تأكيد بأهمية تضافر الجهود لأعفاء ديون البلاد

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صحيفة الصيحة :

(الصيحة) تكشف حقيقة مُحاولات اعتقال “قوش” ومكان وجوده

مباحثات بين “البرهان” و”آبي أحمد” حول الاستقرار السياسي بالسودان

المجلس العسكري:لن نترك الحكومة لديكتاتورية يسارية جديدة

اكتمال التحريات في بلاغ “مُعلِّم خشم القربة” وإحالته للمحكمة قريباً

توقيف شبكة إجرامية نهبت مصنعاً لتشغيل الذهب

صحيفة الانتباهة :

قوى التغيير تكسب رهان الإضراب العام بالسودان

المجلس العسكري: لا تراجع عما تم الاتفاق عليه مع الحرية والتغيير

تصريحات جديدة لحميدتي

ننوه بأن غالبية الصحف لم تطبع ورقيًا امس واليوم بسبب الإضراب