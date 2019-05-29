العراق يحكم بإعدام فرنسي بتهمة الانتماء لـ"داعش"

أصدر القضاء العراقي حكما، اليوم الأربعاء، بإعدام فرنسي سابع بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول. وذكر مصدر قضائي عراقي لوكالة "سبوتنيك" أن حكما بالإعدام صدر ضد شخص فرنسي الجنسية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

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