نشرة الظهيرة.. رسالة مصرية للسودان.. وتوقف تلك الصحف

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



توقف طباعة عدد من الصحف اليومية بسبب الإضراب اليوم الاربعاء

قالت مصادر صحفية حسب موقع اخبار السودان في الخرطوم إن عدد من الصحف اليومية لم تتمكن من الصدور اليوم الأاربعاء إثر الإضراب المعلن والذي بدا تطبيقه يوم أمس الثلاثاء .

واعتذرت عدد من الصحف عن عدم الصدور بسبب تمسك العاملين بالمطابع بالإضراب على الرغم من ان تجمع المهنيين اصدر بيانا بالدعوة الي التغطية الإعلامية لضمان نجاح والتوثيق للاضراب من مواقع الحدث خصوصا ان عدم التغطية الإعلامية ستؤدى الى دور سلبي وفق ذات المصادر .

تجمع المهنيين: السفير المصري أكد عدم سعي مصر لفرض نموذج على السودان

أكد "تجمع المهنيين" السوداني المعارض أن السفير المصري أكد لوفد من التجمع خلال لقاء عقد بينهما أمس، عدم سعي مصر لفرض أي نموذج أو تجربة على السودان.

وكتب تجمع المهنيين، وهو أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في السودان، على حسابه على موقع تويتر، أن وفدا من التجمع التقى أمس الثلاثاء السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى.

وذكر التجمع أن اللقاء بدأ :"بتأكيد السفير على مبادئ أساسية تضمنت التزام مصر بعدم التدخل في الشأن السوداني، وعدم سعيها لفرض أي نموذج أو تجربة على الوضع في السودان، وتفهمها لاختلاف التفاصيل والتجارب بين الدولتين".

كما أكد السفير أن "مصر تدعم خيارات الشعب السوداني وستتعامل وتتعاون بشكل كامل مع من يختاره السودانيون".

وذكر التجمع أنه عرض موقفه في التطورات الأخيرة، واستعرض مبررات ضرورة وجود سلطة مدنية انتقالية ومجلس سيادة ذو طابع مدني باعتباره أحد المطالب الجماهيرية للثورة.

كما شدد على "ضرورة أن تكون العملية السياسية التي تجري في السودان حالياً ذات طابع سوداني خالص وغير متأثرة بسياسات أي من المحاور الخارجية".

"الإضراب العام" يتواصل في السودان لليوم الثاني

يتواصل في السودان اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني والأخير، إضراب عام دعت له قوى من المعارضة، وذلك للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين.

وكتب "تجمع المهنيين"، وهو أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في السودان، على حسابه على موقع تويتر، :"لن نتراجع عن المطالبة بتحقيق أهدافنا المعلنة والمنصوص عليها في إعلان الحرية والتغيير ومنها إقامة سلطة مدنية انتقالية كأولوية، وسنعمل على مقاومة العقبات التي تواجه هذه الأهداف".

وتباينت التقارير بشأن حجم المشاركة في اليوم الأول من الإضراب.

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وكانت قيادات بقوى الحرية والتغيير أكدت أن فرص نجاح الإضراب كبيرة. وشددت على أن جميع الخيارات التي يلوح بها المجلس العسكري للرد على خطوة الإضراب "رهانات خاسرة".

وتتهم قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة المجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة خلال الفترة الانتقالية.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس إن هناك دولا متربصة تريد أن يكون السودان مثل سورية أو ليبيا. وجدد رفض المجلس للتهديدات، مشددا على ضرورة عدم ترك البلاد لتنزلق.

كما جدد التأكيد على أن المجلس لن يغلق باب التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، على أن يتم الأمر بمشاركة الجميع.

وكان المجلس العسكري يجرى محادثات مع قوى الحرية والتغيير من أجل الاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية، إلا أن المحادثات تعثرت.

اعتقال موظفيين دعوا للإضراب بغرب دارفور

القت قوات الشرطة بولاية غرب دارفور القبض علي موظفيين نفذوا وقفةً احتجاجية واضراباً عن العمل في وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية.

وقال أحد الموظفين إن مدير عام وزارة الانتاج والموارد فتح بلاغا لدى الشرطة ضد 10 من موظفي وزارته بتهمة التحريض على الاضراب والاعتراض على العمل موضحا ان قوة من الشرطة تحركت بناءا على البلاغ والقت القبض على الموظفين العشرة



