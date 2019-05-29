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اعتقال موظفيين دعوا للإضراب بغرب دارفور

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القت قوات الشرطة بولاية غرب دارفور القبض علي موظفيين نفذوا وقفةً احتجاجية واضراباً عن العمل في وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وقال احد الموظفين ان مدير عام وزارة الانتاج والموارد فتح بلاغا لدى الشرطة ضد 10 من موظفي وزارته بتهمة التحريض على الاضراب والاعتراض على العمل موضحا ان قوة من الشرطة تحركت بناءا على البلاغ والقت القبض على الموظفين العشرة

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