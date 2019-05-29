القت قوات الشرطة بولاية غرب دارفور القبض علي موظفيين نفذوا وقفةً احتجاجية واضراباً عن العمل في وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وقال احد الموظفين ان مدير عام وزارة الانتاج والموارد فتح بلاغا لدى الشرطة ضد 10 من موظفي وزارته بتهمة التحريض على الاضراب والاعتراض على العمل موضحا ان قوة من الشرطة تحركت بناءا على البلاغ والقت القبض على الموظفين العشرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال موظفيين دعوا للإضراب بغرب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.