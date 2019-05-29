توقف طباعة عدد من الصحف اليومية بسبب الإضراب اليوم الاربعاء

قالت مصادر صحفية حسب موقع اخبار السودان في الخرطوم ان عدد من الصحف اليومية لم تتمكن من الصدور اليوم الاربعاء اثر الإضراب المعلن والذي بدا تطبيقه يوم امس الثلاثاء .

واعتذرت عدد من الصحف عن عدم الصدور بسبب تمسك العاملين بالمطابع بالإضراب على الرغم من ان تجمع المهنيين اصدر بيانا بالدعوة الي التغطية الإعلامية لضمان نجاح والتوثيق للاضراب من مواقع الحدث خصوصا ان عدم التغطية الإعلامية ستؤدى الى دور سلبي وفق ذات المصادر .