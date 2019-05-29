حميدتي في أول رد فعل له على الإضراب

في اول رد فعل لنائب رئيس المجلس العسكري قال حمدتي إن على الشباب العودة إلى شعاراتهم “وسيجري الاتفاق الليلة معهم

إذا فعلوا ذلك”، وقال أن القوات المسلحة جزء من الثورة ولولاها لبقي الرئيس