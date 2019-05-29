في اول رد فعل لنائب رئيس المجلس العسكري قال حمدتي إن على الشباب العودة إلى شعاراتهم “وسيجري الاتفاق الليلة معهم
إذا فعلوا ذلك”، وقال أن القوات المسلحة جزء من الثورة ولولاها لبقي الرئيس
عمر البشير في الحكم . واتهم دولا -لم يسمها- بالعمل على أن “نصبح مثل
سوريا وليبيا”، وقال “لدينا معلومات مؤكدة بتخابر العديد مع جهات خارجية”.
واتهم” أطرافا باستغلال الثورة السودانية من أجل تحسين صورتها “لكن ذلك
لن يمنعهم من المحاسبة”.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي في أول رد فعل له على الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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