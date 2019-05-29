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حميدتي في أول رد فعل له على الإضراب

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 في اول رد فعل لنائب رئيس المجلس العسكري قال حمدتي إن على الشباب العودة إلى شعاراتهم “وسيجري الاتفاق الليلة معهم

إذا فعلوا ذلك”، وقال أن القوات المسلحة جزء من الثورة ولولاها لبقي الرئيس

عمر البشير في الحكم . واتهم دولا -لم يسمها- بالعمل على أن “نصبح مثل

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سوريا وليبيا”، وقال “لدينا معلومات مؤكدة بتخابر العديد مع جهات خارجية”.

واتهم” أطرافا باستغلال الثورة السودانية من أجل تحسين صورتها “لكن ذلك

لن يمنعهم من المحاسبة”.

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