الشيوعي:المجلس العسكري انقلابي ويخطط لتفكيك الجيش

دعا الحزب الشيوعي السوداني إلى الإطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي ووصفه بالانقلابي واتهمه بالتخطيط لتفكيك الجيش عن طريق استيعاب ودمج المليشيات القبلية وتنظيمات النظام البائد العسكرية ضمن القوات المسلحة واتهم بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المجلس العسكري بالعمالة للمحاور الإقليمية بزيارات رئيسه ونائبه لمصر والإمارات والسعودية، استمراراً لنهج النظام البائد بالمشاركة في المحاور والتدخل في شئون الدول الأخرى بزج القوات السودانية في حرب اليمن مقابل ثمن بخس (دريهمات وريالات) معدودة. ووضع سياسة البلاد الخارجية رهينة للقوى الإمبريالية والعالمية.

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