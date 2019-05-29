اعتداء على مقري منظمتين دوليتين بمعسكر للنازحين بدارفور ونهبهما

تعرض مقري منظمتي أ ر سي الامريكي وكير السويسرية بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور على بعد 17 كيلو متر شرقي نيالا عاصمة جنوب دارفور الى اعتداء من قبل مجموعات مسلحة وقامت بنهبها وفي بيان صادر من الادارة العامة للنازحين واللاجئين بالمعسكر ان مجموعة مسلحة قامت بعمل وحشي وغير اخلاقي وغير انساني باعتدائها علي عمال المنظمة تحت تهديد السلاح اثناء قيام موظفيها بتوزيع مواد غذائية للنازحين “ARC”

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