تجمع المهنيين: السفير المصري أكد عدم سعي مصر لفرض نموذج على السودان

أكد "تجمع المهنيين" السوداني المعارض أن السفير المصري أكد لوفد من التجمع خلال لقاء عقد بينهما أمس، عدم سعي مصر لفرض أي نموذج أو تجربة على السودان.

وكتب تجمع المهنيين، وهو أحد مكونات قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في السودان، على حسابه على موقع تويتر، أن وفدا من التجمع التقى أمس الثلاثاء السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى.

وذكر التجمع أن اللقاء بدأ :"بتأكيد السفير على مبادئ أساسية تضمنت التزام مصر بعدم التدخل في الشأن السوداني، وعدم سعيها لفرض أي نموذج أو تجربة على الوضع في السودان، وتفهمها لاختلاف التفاصيل والتجارب بين الدولتين".

كما أكد السفير أن "مصر تدعم خيارات الشعب السوداني وستتعامل وتتعاون بشكل كامل مع من يختاره السودانيون".

وذكر التجمع أنه عرض موقفه في التطورات الأخيرة، واستعرض مبررات ضرورة وجود سلطة مدنية انتقالية ومجلس سيادة ذو طابع مدني باعتباره أحد المطالب الجماهيرية للثورة.

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كما شدد على "ضرورة أن تكون العملية السياسية التي تجري في السودان حالياً ذات طابع سوداني خالص وغير متأثرة بسياسات أي من المحاور الخارجية".

كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان زار مصر قبل أيام والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر المتحدث الرئاسي المصري السفير بسام راضي في حينها أن السيسي أكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للإرادة الحرة ولخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وأعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيدا عن التدخلات الخارجية.