أمريكا تدرس تحركا جديدا ضد تركيا …بسبب صفقة صواريخ “إس 400”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية، اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد تركيا، على خلفية الأزمة بين البلدين، بسبب رفض واشنطن حصول أنقرة على صواريخ “إس 400” من روسيا.

قالت وكالة “رويترز”، الثلاثاء 28 مايو / آيار، إن واشنطن تضع في اعتبارها إمكانية تعليق التدريبات الخاصة بالطيارين الأتراك، على مقاتلات “إف 35″، التي تشارك تركيا في تصنيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى.

وتشهد العلاقات بين البلدين مرحلة متأزمة بسبب صفقة صواريخ “إس 400″، التي تعاقدت تركيا عليها مع روسيا.

وبينما تصر تركيا على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على أنقرة لإيقافها.

وتلوح واشنطن بوقف إمداد تركيا، حليفها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمقاتلات “إف 35” الشبحية، إذا لم توقف صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية (إس 400)، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.

وتقول واشنطن إن شراء تركيا للصواريخ الروسية يمثل خطورة كبيرة على المقاتلات الأمريكية، إذا حصلت تركيا على كلاهما.