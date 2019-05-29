"هواوي" تحرك دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية

حركت شركة "هواوي" الصينية، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية في أمريكا ضد الحكومة، حيث طالبت فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن بيان وزعته الشركة الصينية، اليوم، إن "هواوي" تعتزم تقديم طلب لاستخدام التدابير والإجراءات القضائية المبسطة، خلال النظر في القضية، وانتقدت الشركة، قرار الحظر الأمريكي بحقها"، ووصفته بـ"الحرمان من الحقوق العامة".

وتابع البيان أن "هذا القرار الأمريكي، يعتبر شركة هواوي مذنبة بشكل صريح ومباشر، ويفرض عددا كبيرا من القيود ضدها، ويبدو هدفه واضحا وهو محاولة طرد الشركة من السوق الأمريكية"، واصفة هذا بـ"الظلم، لأنه يجري التشريعات بدلا من المحكمة، وهو أمر محظور بموجب الدستور الأمريكي".

يذكر أن كبير المسؤولين القانونيين في هواوي، سون لوبين، كان قد صرح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بأن حظر هواوي من قبل وزارة التجارة الأمريكية تسبب في أضرار مباشرة لأكثر من 1200 شركة أمريكية.

وقال لوبين، أعلنت الحكومة الأمريكية فجأة قبل أسبوعين، أن شركة هواوي قد أدرجت في القائمة السوداء، وسبب ذلك أضرار كبيرة لعملاء الشركة الذين يستخدمون منتجاتها وخدماتها في 170 دولة، بالإضافة خلف حظر هواوي خسائر كبيرة لأكثر من 1.2 ألف شركة أمريكية التي لها صلات تجارية مع هواوي، كما كان لها تأثير على عشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة.

وتحقق "هواوي" اليوم، بحسب "بلومبرغ" مبيعات أكثر من عمالقة الإنترنت "Alibaba Group Holding Ltd"، و"Tencent Holdings Ltd" مجتمعة. وفي عام 2018، تفوقت "هواوي" على "أبل" في مبيعات الهواتف الذكية، وهو انتصار قدم أوراق اعتمادها التكنولوجية.

وقررت وزارة التجارة الأمريكية، إلزام الشركات الأمريكية بالحصول على تصريح مسبق قبل توريد أية منتجات لشركة "هواوي" الصينية، بينما أوقفت شركة "غوغل" بعض معاملاتها مع "هواوي" بسبب إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، وهو ما يفقدها إمكانية الوصول إلى منتجات الأجهزة والبرامج، باستثناء تلك التي لديها رخصة مفتوحة من المصدر.