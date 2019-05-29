صورة لـ ” البرهان” و ” آبي احمد” تثير فضول مواقع التواصل

أثارت صورة تجمع رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد خلال زيارة الأول إلى أديس أبابا يوم الثلاثاء، فضول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”.
وظهر ” آبي” يمسك بيد البرهان ويضحك فاغراً فمه، بينما البرهان مبتسماً في أول مرة تظهره الكاميرا كذلك.
وتندر رواد مواقع التواصل فيما أضحكهما وعلق أحدهما ” دي شكلها قطيعة قوية في البشير”.
وكان “البرهان” قد زار اديس اليوم ضمن عدة عواصم شملت القاهرة وابوظبي وجوبا كما سيتوجه إلى المملكة السعودية الخميس.
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