قال المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بجنوب دارفور الهادي عبد الرحمن إلى أن العمل يسير بشكل طبيعي وان كل الموظفين حضروا لتأدية عملهم بشكل ممتاز واكد ان العمل يسير بشكل طبيعي ولم يتاثر بالاضراب اطلاقا لافتا الى تزايد حضور اعداد المعلمين الى الوزارة لصرف منحة العيد بحضور مديري المدارس لاخذ المنحة وصرفها للمعلمين في مدارسهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التربية بجنوب دارفور العمل يسير بصورة طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.