توقيف شبكة إجرامية نهبت مصنعاً لتشغيل الذهب

الخليج 365 :

ألقت دائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم، فرعية وسط الخرطوم، القبض على أخطر شبكة إجرامية نهبت مصنعاً لتشغيل الذهب بالسوق العربي تحت تهديد السلاح وسرقة حوالي (7) كيلو ذهب من المشغولات والسبائك تقدر قيمتها بــ (17) مليون جنيه.

وأوضح مدير إدارة العمليات العميد شرطة، أمين سعيد، في تصريح صحفي اليوم (الثلاثاء)، أنه في العاشرة مساء الجمعة، تمكن مجهولون من مداهمة شقة الشاكي (أجنبي الجنسية) بعمارة بالسوق العربي جوار دلالة المريديان وإشهار السلاح في وجه أسرته بحجة أنهم يتبعون لقوات نظامية بحثاً عن عملات أجنبية وإرغامه على فتح مصنع التشغيل (الشقة المجاورة) وفتح الخزنة ووضع كافة الذهب والسبائك “حوالي 7 كيلو” ومبلغ مالي في أكياس، ومن ثم النزول مع الشاكي للمركبة الكامري التي كانت في انتظارهم أسفل العمارة بداخلها بعض المتهمين يرتدون الزي الرسمي لإحدى القوات النظامية، ومن ثم التحرك نحو جسر النيل الأبيض، حيث تم إنزال الشاكي بمدخل الكوبري (شارع الغابة) ولاذوا بالفرار بالمسروقات لجهة مجهولة.

وأشار العميد أمين أنه فور ورود البلاغ تم استنفار تام لفرعية وسط الخرطوم وتنشيط المصادر وتشكيل فريق بقيادة النقيب محمد الفاتح وإشراف المقدم أيوب محمد آدم رئيس الفرعية، وبالبحث والتقصي وجمع المعلومات تم القبض على المتهم الأول والثاني بمنطقة أمبدة، حيث تم ضبط السلاح المستخدم في عملية النهب وكميات من الذهب وهاتف الشاكي الخاص بمنزلهما، كما تم القبض على المتهم الثالث (الضابط المزيف) بمنطقة المهندسين وضبط مبلغ (900) مليون ومسدس، فضلاً عن العربة الكامري المستخدمة في العملية، كما ألقي القبض على المتهم الرابع بالفتيحاب وضبط (5) مشغولات ذهبية بمنزله، وبالتحري الدقيق سجل المتهمون اعترافاً بالجريمة وطريقة ارتكابها.

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وأضاف مدير العمليات بمباحث الولاية، أن الشاكي مستثمر أجنبي الجنسية يعمل بتصنيع السبائك والذهب المشغول، مبيناً أن الكميات المسروقة تخص عدداً من التجار في مجال المشغولات الذهبية، وأكد فتح بلاغات جنائية تجاه المتهمين توطئة لتقديمهم للعدالة.

من جانبه، أشاد مدير دائرة المباحث بشرطة الولاية، اللواء خالد مهدي، بجهود فرعية وسط الخرطوم في كشف الجريمة، ونوه إلى أن البلاغ يُعد من البلاغات التي تُهدّد الطمأنينة العامة وسط المواطنين، مؤكداً قدرة دائرة المباحث على كشف مختلف الجرائم خاصة الغامض منها لما لها من إمكانيات وخبرات مهنية تراكمية تُسهم في العملية الكشفية.