قبل ساعات من قمتي مكة… أمير قطر يستقبل رئيس وزراء دولة عربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني يستقبل، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وبحسب بيان للديوان الأميري القطري، فإن حمد سيلتقي عبد المهدي في الديوان الأميري بالدوحة، وسيتم بحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

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