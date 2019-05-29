شحنة ذخيرة جديدة للسعودية تضع فرنسا في مرمى الانتقادات الشديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت تقارير إعلامية فرنسية، بأن سفينة شحن سعودية، تصل اليوم الثلاثاء، إلى جنوب فرنسا، لتحميل ذخيرة، في وقت تتعرض حكومة فرنسا لانتقادات بشأن بيع أسلحة “تستخدم في حرب اليمن”.

وأعلن موقع “ديسكلوز” للتحقيقات الاستقصائية عن هذه الشحنة، بعد أسابيع من كشفه شحنة أسلحة فرنسية مماثلة، ما أدى إلى حملة من الضغوط، دفعت الرياض للتراجع عن تحميل الأسلحة، على متن سفينة.

وقال الموقع إن الشحنة الجديدة، تتضمن ذخيرة لمدافع من طراز “كايزر” الفرنسية، سيتم تحميلها من ميناء “فو سور مير” على البحر المتوسط، قرب مرسيليا.

وقال النائب الشيوعي عن البلدة بيير دهاريفيل، “علمت بالوصول الوشيك لسفينة الشحن “بحري تبوك” هذا الصباح”، داعيا إلى “تجميد” مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية.

وتتهم منظمات حقوقية الرياض، باستخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن، حيث قتل نحو 10 آلاف شخص منذ بدأت قيادة حملة عسكرية مع حليفتها الإمارات في البلد الفقير في العام 2015. والمعروف أن البلدين من كبار مشتري السلاح الفرنسي.

روسيا اليوم