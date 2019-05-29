ضجة كبيرة في السعودية بسبب شروط عقد زواج امرأة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت سيدة سعودية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها نشرها صورة لعقد قرانها من شاب.

تضمن العقد ستة شروط، أبرزها تعويضها بنصف مليون ريال في حال الطلاق، بجانب خادمة وألا يتزوج غيرها، بحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية.

وتسبب ذلك في هجوم مغردين عليها موضحين أن مثل تلك الشروط ستعطل مشروع الزواج، وتزيد من نسب العنوسة، وتخرجه من الهدف السامي إلى المادي.

​وهاجم ناشطون السيدة، بعدما نشرت صورة لعقد القران التي كشفت خلالها الشروط التي تضمنها العقد وكانت في غاية “التعقيد والتعجيز”.

​وتضمن الشروط حسب بطاقة الفحص الطبي المنشورة، أن تحصل على خادمة ومنزل مستقل في الرياض وألا يؤذيها بالقول أو الفعل وكذلك ألا يتزوج عليها، ويُضاف إلى هذا حصولها على تعويض بمقدار نصف مليون في حال حدث طلاق دون موافقتها، بجانب حصولها على حقوقها النظامية التي ينص عليها القانون.