اليوم الثاني من الإضراب.. إغلاق البنوك ومواصلة الاعتصام بالسودان

دعا تجمع المهنيين السودانيين، العاملين في القطاعين الخاص والعام، لمواصلة الإضراب في يومه الثاني من داخل مقار العمل، والتوجه في نهاية اليوم إلى ساحة الاعتصام في الخرطوم، ومواقع الاعتصام الأخرى في ولايات السودان.

كما أعلن تجمع المهنيين إغلاقا كاملا لبنك السودان المركزي بكافة فروعه اليوم الأربعاء، وهدد بأن هذا القرار سيكون له ما بعده.

وكانت مجموعة من موظفي البنك وبعض المصارف التجارية تظاهرت أمام مقر أحد فروعه في العاصمة الخرطوم تضامنا مع زملاء لهم يقولون إن قوات أمنية أجبرتهم على كسر الإضراب الذي ينفذونه.

وفي بيان صادر عن التجمع، وهو أحد أبرز مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي تقود الحراك الشعبي بالسودان، نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ورد أنه أثناء تنفيذ إضراب أمس الثلاثاء “جرت محاولات لترهيب العمال والموظفين وتهديدات واعتقالات لكسر إضرابهم بالقوة”، دون تحديد الجهة التي قامت بذلك.

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وتابع البيان “ذلك حدث للعاملين ببنك السودان المركزي والعاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والعاملين بمرافق مطار الخرطوم وغيرها من المواقع المتفرقة التي هي الآن قيد التحقق من جانبنا”.

واعتبر التجمع بحسب الجزيرة نت أن ذلك المسلك “انتكاسة كبيرة وهدم لما شيدته دماء الشهداء وتضحياتهم من صروح للحريات والحقوق المنتزعة عنوة، وتراجع عن وعود بحماية المحتجين إذا كانوا في ساحات الاعتصام أو المواكب أو أماكن العمل والسكن، وهي انتهاكات لا يمكن السكوت عليها أو تجاوزها”.

وشاركت أمس الثلاثاء فئات سودانية واسعة من العاملين في مختلف مؤسسات الدولة والشركات العامة والخاصة في الإضراب الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير.

وتعثّرت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بعد أسابيع من المفاوضات بشأن من ستكون له اليد العليا في هيئة سيادية تقود البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام إلى مسار ديمقراطي.

وقال الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري إن المناقشات مستمرة على مستوى منخفض في محاولة للتوصل إلى اتفاق، ولن يكون هناك أي تراجع عما تم الاتفاق عليه بالفعل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)