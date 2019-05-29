كيف لعبت خيانة جماعة الإخوان دورًا كبيرًا في سقوط عدد من محافظات بأيدي الحوثيين؟

لعبت خيانة جماعة الإخوان دورًا كبيرًا في سقوط عدد من محافظات اليمن بأيدي الحوثيين خلال السنوات الماضية.

فسيطرت ميليشيات الحوثي على أجزاء من مديرية الزاهر في محافظة البيضاء، بعد ساعات من اندلاع مواجهات مسلحة بين مقاتلي الميليشيات من جهة، وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في البيضاء من جهة أخرى.

وقال مصدر قبلي لـ“إرم نيوز“ إن ”قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخواني)، يقفون خلف التقدم الحوثي في مديرية الزاهر بعد سحب مقاتليهم إلى المواقع الخلفية لجبهة آل حميقان بالبيضاء، وترك مقاتلي القبائل وأبناء المنطقة يواجهون الحوثيين“.

وحذر المصدر من أن جبهات البيضاء ”لم تعد بذلك التماسك في ظل الخذلان الذي يعانية أبناء القبائل والمقاومة الشعبية من قبل قيادات إخوانية تهدف إلى تسهيل إسقاط عدد من مديريات البيضاء التي تم تحريرها قبل عدة أشهر، في يد الحوثي لاعتبارات سياسية“.

وذهب البعض إلى إرجاع سقوط مناطق من محافظة الضالع بيد الحوثيين إلى خيانات من قبل قيادات عسكرية إخوانية ضمن القوات المكلّفة بحماية تلك المناطق.

وقال مسؤول محلّي في محافظة عدن “إنّ خيانات الإخوان لم تبدأ الآن بل واكبت جهود تحرير المناطق ومن بينها عدن”، وأضاف طالبا عدم الكشف عن هويته “إنّ الإخوان لم يشاركوا عمليا في تحرير عدن بل عملوا على عرقلة جهود التحرير من خلال إثارة مشاكل وصراعات جانبية مع أطراف أخرى مثل السلفيين ومكونات من الحراك الجنوبي”.

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كما أكّد المتحدّث ذاته أن “الأوضاع القائمة حاليا في تعز شاهد عملي على الدور السلبي لحزب الإصلاح الإخواني المسؤول عن تأخّر فكّ الحصار الحوثي عن المدينة، حيث لا تزال الميليشيا التابعة له تصرف الجهود نحو الصراع مع القوميين والسلفيين وحزب المؤتمر الشعبي العام”.

وكشف المحلل السياسي اليمني "عدنان الأعجم"، عن خيانة جديدة لقطر، إذ يعتزم الإخوان تسليم مواقع في اليمن للحوثيين كرد جميل لقطر وليس للحوثيين .

وأوضح "الأعجم"، أن تنظيم الحمدين بات الممول الرئيس للحوثيين في اليمن بدلاً عن إيران في الفترة الأخير بسبب ازمتها الأقتصادية .

وأكد "الأعجم"، أن قطر تمول الحوثيين بالأسلحة والأموال ، مؤكداً ان ازمة إيران الإقتصادية كانت وراء تراجع ميلشيات الحوثي مؤخراً ، وهو ما جعلها تدخل في مشاورات السويد ، لتسرع قطر إلى انقاذها إذ تم بعدها هجوم الضالع ويافع جنوبي اليمن .

كما كشف "الأعجم" عن خيانة جديدة لقطر ، إذ يعتزم الإخوان تسليم مواقع في اليمن للحوثيين كرد جميل لقطر وليس للحوثيين .