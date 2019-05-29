التزام مصري بعدم التدخل في الشأن السوداني

التقى وفد من لجنة العلاقات الخارجية لتجمع المهنيين السودانيين بسفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم، سعادة السفير حسام عيسى حيث ناقش اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في السودان.

وقال تجمع المهنيين السودانيين – وفق الشروق- إن اللقاء بدأ بتأكيد السفير المصري على مبادئ أساسية تضمنت التزام مصر بعدم التدخل في الشأن السوداني، وعدم سعيها لفرض أي نموذج أو تجربة على الوضع في السودان وتفهمهم لاختلاف التفاصيل والتجارب بين الدولتين.

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وأضاف التجمع في بيان له أن السفير المصري أكد دعم مصر لخيارات الشعب السوداني وستتعامل وتتعاون بشكل كامل مع من يختاره السودانيون مشيرًا إلى أنها ستبدأ في إجراءات التعاون المشترك فور تشكيل المرحلة المقبلة.

من جانبه، عرض وفد تجمع المهنيين موقف التجمع في التطورات الأخيرة، واستعرض مبررات ضرورة وجود سلطة مدنية انتقالية ومجلس سيادة ذو طابع مدني باعتباره أحد المطالب الجماهيرية للثورة، بحسب ماجاء في البيان .

وعكس وفد تجمع المهنيين ضرورة أن تكون العملية السياسية التي تجري في السودان حالياً ذات طابع سوداني خالص وغير متأثرة بسياسات أي من المحاور الخارجية وهو ما اتفق عليه الطرفان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)