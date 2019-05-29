انخفاض أسعار الذهب في التداولات العالمية

التاريخ: 28-مايو-2019
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سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية، يوم الثلاثاء، 1283,38 دولاراً، بانخفاض دولارين و83 سنتاً عن تداول يوم الإثنين، والذي كان قد سجل 1286,21 دولاراً.
وبلغ سعر الجرام عالمياً -وفق الشروق – 41,39 دولاراً، ووفقاً لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي، والذي سجل 45 جنيهاً، فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 1863 جنيهاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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