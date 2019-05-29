“النقابة العامة للكهرباء”: لا إطفاء لأي من محطات الكهرباء

أكد رئيس النقابة العامة للكهرباء والبترول والتعدين والري، شيخ الدين خضر عثمان، أن الكهرباء تسير بصورة ممتازة، وبنسبة 100% في كل محطات التوليد الكهربائي والحراري والمائي.

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وأشار – حسب الشروق – إلى عدم إطفاء لأي محطة من محطات الكهرباء، وأضاف، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن هنالك بعض الإشكالات في محطات ومراكز البيع وتجري المساعي لحل الإشكالات، وقال إن شبكة النقل بكل محطاته، والتوزيع بكل المحطات يعمل بصورة طبيعية.

وأوضح أن العمل في مجال البترول في كل الشركات وفي الإنتاج والنقل والمصافي بنسبة 100%، بالإضافة إلى جانب المعادن التي تم الطواف عليها وهي تعمل بصورة كاملة دون وجود إشكال.

وكانت وكالة السودان للأنباء قد أوردت جولة في وحدة الإعلام بوزارة الري والموارد المائية والكهرباء للإطلاع سير العمل في قطاع الكهرباء بمركز التحكم القومي للشبكة القومية ومصنع العدادات ومركز البلاغات ومحطة قري وأم دباكر الحرارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)