لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي تتخذ التدابير اللازمة لاستتباب الأمن بالولايات

التاريخ: 28-مايو-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements التأم اجتماع مجلس وكيل ديوان الحكم الاتحادي برئاسة الوكيل الأستاذ صديق جمعة باب الخير حيث ضم الاجتماع جميع مديري الإدارات بالديوان وناقش سير العمل في المرحلة المقبلة حيث تتطلب تضافر الجهود والمواظبة على العمل . وفي السياق أكد الوكيل – حسب سونا – إن ولاة الولايات المكلفين مشرفين على سير دولاب العمل بالولاية وذلك إنفاذاً لمخرجات اجتماع السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن جمال عمر محمد إبراهيم مع قادة العمل التنفيذي وذلك ضماناً لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين واتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب الأمن بما يحقق الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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