تجهيز عربات التاتشر لمقابلة هجوم للجراد بالشمالية ونهر النيل

أعلنت إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والغابات إنها تلقت بلاغات بظهور بقع لجراد صحراوي في طور انفرادي بولايتي الشمالية ونهر النيل ولم يصل طور التجمع وتكوين الأسراب.

وقال المهندس حسين عثمان أبكر رئيس قسم أنباء الجراد بوقاية النباتات فى تصريح لـ “سونا” إن إدارته عززت الفرق الموجودة أصلاً بفريق مجهز بالمعدات الأرضية وعربات التاتشر لمقابلة أي هجمة للجراد، مؤكداً استعداد الإدارة للقضاء على الجراد في مساحة 460 هكتار في مناطق المحاور بأبي حمد وتنقاسي وتقوم الفرق حالياً بعملها بالمناطق المحلية والمركزية في عمليات المسح والمكافحة.

وأشار إلى أنه تم القضاء على الجراد في اليومين السابقين قائلاً “إن الجراد لم يصل الطور التجمعي وتكوين الأسراب خاصة وأن المناطق التي يتوفر فيها الجراد هي مناطق المحاور الزراعية التي توجد فيها عمليات الري والرطوبة مما تساعد على توالد الجراد، معلناً عن وجود طائرة وكميات كافية من المبيدات للقضاء على جيوب الجراد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)