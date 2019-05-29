المجلس العسكري يبتدر لقاءات تنويرية لقوات الشعب المسلحة والشرطة بالبحر الأحمر

وقف اللواء ركن إبراهيم جابر عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي المشرف على ولاية البحر الأحمر، وقف على سير العمل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار زيارته والوفد المرافق له للولاية، كما شملت الزيارة سلسلة من اللقاءات التنويرية لقوات الشعب المسلحة والشرطة وحكومة الولاية حول الوضع السياسي الراهن وجهود المجلس العسكري الانتقالي للحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير وبسط الخدمات، والاهتمام بمعاش الناس.

كما شملت الزيارة – وفق سونا- تفقد أحوال المعتمرين العالقين بالميناء الشمالي ببورتسودان وعقد اجتماع مشترك مع حكومة الولاية لمعالجة هذه القضية، بحضور شركاء الحج والعمرة على المستوى الاتحادي والولائي، حيث تناول الاجتماع أسباب المشكلة، وأمن على إدخال وضع جدول رحلات منتظم وزيادة عدد الرحلات لنقل العالقين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري، ووضع خطة مستقبلية للتعامل مع إجراءات العمرة.

من جانبه أوضح الأمين العام للحج والعمرة الاتحادي الأستاذ عمر جعفر أن عدد التأشيرات لعمرة العام 1440 هجري ( 213077)غادر منهم جل هذا العدد وتبقى (13495) سيتم نقلهم تباعاً بزيادة عدد الرحلات بإدخال باخرة إضافية في جدول الرحلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)