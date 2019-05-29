تزويد الشمالية بعربات حديثة لنقل النفايات وتجميل طرق دنقلا وإنارتها

تفقد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري سير العمل والأداء بهيئة نظافة وتجميل مدن الولاية، كما وقف خلال لقائه بالدكتور مكاوي الخير المدير العام لهيئة نظافة وتجميل مدن الولاية على حجم الأعمال الجارية الآن بعدد من مشروعات الهيئة لا سيما أعمال تركيب الانترلوك والإنارة بعدد من طرق مدينة دنقلا بجانب تسوير وتنجيل وإنارة ساحة ميدان دنقلا النموذجية.

وأكد والي الشمالية المكلف ضرورة الإسراع في تكملة هذه المشروعات كما وجه الهيئة بضرورة الاهتمام بعملية النظافة خاصة الأسواق .

وقال الساعوري إن الفترة القادمة ستشهد استجلاب عدد من عربات نقل النفايات للمحليات التي لا توجد بها.

من جانبه أكد المدير العام لهيئة نظافة وتجميل مدن الولاية في تصريح لـ(سونا) أن العمل في مشاريع الهيئة يمضي بصورة جيدة وأن الهيئة بدأت في استلام بعض المشروعات التي انتهى فيها العمل بمدينة دنقلا من الشركات التي قامت بتنفيذها، وقال إن لقاءه بوالي الولاية كان مثمراً وخرج بعدد من الموجهات التوصيات التي ستدفع بعمل وبرامج ومشاريع الهيئة خلال المرحلة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)