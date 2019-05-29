48 ساعة لصرف مرتبات العاملين ومنحة العيد بجنوب كردفان

أكد المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بجنوب كردفان الصادق عمر حمدية بدء صرف مرتبات العاملين بالولاية بالوزارات والمؤسسات بمحلية كادوقلي الكبرى، منوهاً إلى اكتمال الترتيبات اللازمة لصرف أجور العاملين بالمحليات المختلفة. ولفت الصادق – وفق سونا- إلى استعداد الوزارة لصرف منحة عيد الفطر المبارك خلال الـ48 ساعة القادمة.
في موضوع آخر أشار الصادق إلى أن الوالي المكلف اللواء رشاد عبد الحميد إسماعيل اطمأن على موقف السلع الاستهلاكية بالولاية من الـ (الدقيق ، المحروقات ، الغاز)، ومن المتوقع وصول شحنات إضافية من الدقيق تقدر بـ(900) جوال اليوم عبر شركة (س) للغلال، و طمأن رشاد خلال زيارته لسوق كادوقلي المواطنين و الغرفة التجارية على تأمين السوق و توفير الحماية الضرورية للممتلكات.
و قال الصادق إن الوالي وجه آلية إصحاح البيئة بضرورة ردم البرك و مواقع تجمع مياه الخريف داخل السوق و العمل على تجميع المخلفات خلال عطلة العيد. وقال إن الوالي طالب بتوفير الوقود للآليات العاملة في الحفائر والطرق بمحلية هبيلا و منطقة الريف الشرقي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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