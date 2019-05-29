“كاف” يصدر قراراً تجاه الحكم المصري جهاد أبو جريشة

الخليج 365 :

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” قرارًا اليوم”الثلاثاء” قضى بإيقاف الحكم المصري جهاد أبو جريشة لمدة ستة أشهر على إثر أدائه السيئ في مباراة الوداد البيضاوي المغربي ونظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال”كاف” في بيانٍ له إنّه على إثر مباراة الفريقين الأسبوع الماضي قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف السيد جهاد جريشة لفترة ستة أشهر بسبب الأداء السيئ.

وشهدت المواجهة التي أدار جهاد جريشة احتجاجات على أرض الملعب من لاعبي الفريق المضيف، على خلفية إلغاء هدف لهم في الدقائق الأخيرة من الشوط بداعي وجود لمسة يد، بجانب عدم احتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني وذلك بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو.