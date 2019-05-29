الخارجية الروسية تستدعي سفير إسبانيا على خلفية تصريحات “غير ودية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استدعت الخارجية الروسية السفير الإسباني، فالديرام باريخا، يوم 28 مايو على خلفية تصريحات غير ودية من قبل القائم بأعمال وزير خارجية بلاده بحق روسيا.

وقالت الخارجية في بيان: “أعربنا له عن استغرابنا وأسفنا إزاء التصريحات غير الودية للقائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني جوزيبه بوريل بحق روسيا في مقابلة مع مجلة “البيريوديكو” في 23 مايو من هذا العام”.

وتابع البيان “وأوضح للسفير تناقض كلام السياسي الإسباني، الذي يضر بالعلاقات بين روسيا وإسبانيا، والتصور المتبادل للعلاقات الثنائية الودية والشراكة والمنفعة المتبادلة، والتي تم تحديدها في جميع الوثائق الرسمية الموقعة بين البلدين مؤخراً “.

ويذكر أن القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، جوزيبه بوريل، كان قد صرح في مقابلة مع مجلة “البيريوديكو”، في 23 أيار/ مايو، أن روسيا تمثل خطراً على الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل في المقابلة، لقد تغير الكثير: “أدار حليفنا [الولايات المتحدة الأمريكية] ظهره لنا. عدونا القديم، روسيا، تقول مرة أخرى إنها موجودة هنا، وتشكل تهديدًا مرة أخرى، والصين تتصرف كمنافس”، داعياً الدول الأوروبية إلى الاتحاد على خلفية “التهديد”.

سبوتنيك