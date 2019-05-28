المجلس العسكري يوافق على استئناف الحوار مت القوى السياسية

وافق المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ على استئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى التي لم تشارك في النظام السابق.
وتاتي هذه الخطوة في أعقاب بدء الإضراب السياسي اليوم الثلاثاء الذي دعت له قوى الحرية والتغيير وشهد مشاركة واسعة من العاملين بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
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