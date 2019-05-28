المجلس العسكري: هناك تسوية سياسية قريبة جدا

قال المتحدث الرسمي بإسم المجلس العسكري السوداني، اليوم الثلاثاء، إن المجلس لم يعلق الاتصالات مع تحالف المعارضة.

ووفقا لما أفاد به الفريق شمس الدين كباشي، لقناة الحدث، أن المجلس لن يتراجع عما تم الاتفاق عليه مع قوى المعارضة، موضحا أن هناك لجنة سياسية مع "الحرية والتغيير" لتقريب وجهات النظر في كافة المسائل الخلافية بين الطرفين.

وأكد المجلس العسكري، أنه سيتم التوصل الى تسوية سياسية قريبا جدا.