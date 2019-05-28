قال المتحدث الرسمي بإسم المجلس العسكري السوداني، اليوم الثلاثاء، إن المجلس لم يعلق الاتصالات مع تحالف المعارضة.
ووفقا لما أفاد به الفريق شمس الدين كباشي، لقناة الحدث، أن المجلس لن يتراجع عما تم الاتفاق عليه مع قوى المعارضة، موضحا أن هناك لجنة سياسية مع "الحرية والتغيير" لتقريب وجهات النظر في كافة المسائل الخلافية بين الطرفين.
وأكد المجلس العسكري، أنه سيتم التوصل الى تسوية سياسية قريبا جدا.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري: هناك تسوية سياسية قريبة جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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