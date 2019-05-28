يبدو أن الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية ستشهد مزيداً من الطفرات على كافة المستويات، وذلك عقب الجهود والطاقات والفكر الذي يقدمه تركى آل الشيخ، الذى نجح خلال 150 يوم منذ فترة توليه للهيئة العامة للرياضة وتعضيد العلاقات المشتركة بين الدول العربية.
وتماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تأسست الهيئة العامة للترفيه لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق السعودية، لاثراء الحياة ورسم البهجة، ولتقوم على تحفيز دور القطاع الخاص فى بناء وتنمية نشاطات الترفيه.
ونشر المستشار تركي ال شيخ، فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يتحدث خلاله عن أبرز ما حققه خلال 150يوماً منذ توليه رئيساً للهيئة.
وخلال هذه الفترة شهدت صناعة الدراما والسينما العربية طفرة على كافة الأصعدة عقب تولى آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للترفيه فى السعودية، وذلك بعد نجاحه الكبير فى احداث تغييرات عديدة وطفرة فى الرياضة العربية عامة والسعودية بشكل خاص.
كانت هذه تفاصيل خبر طفرة في الدراما والسينما على كافة الأصعدة.. تركي آل الشيخ يستعرض ماحققته هيئة الترفيه خلال 150 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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