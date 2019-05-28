محمد علي الحوثي يكشف سبب استهداف السعودية بـ”الطائرات المسيرة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة “أنصار الله” محمد علي الحوثي، إن “استئناف استهداف السعودية بطائرات مسيرة، يأتي ردا على ازدراء التحالف لمبادرات السلام”.

ورفض الحوثي اتهامات سعودية بأن الهجمات شنت بناء على أوامر من إيران، وقال: “إننا مستقلون في قراراتنا وليست لدينا تبعية لأي جهة”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأكد أن “الحركة وافقت في العام الماضي على وقف الهجمات، وأنها كانت على استعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات”، مضيفا: “إلا أنه للأسف تقابل دول العدوان هذه الخطوات بالتحليلات الخاطئة ما يجعلها تنظر إلى المبادرات بالازدراء واللامبالاة”.

وذكر رئيس اللجنة الثورية أن “الحوثيين انسحبوا بشكل أحادي من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر متهما التحالف الذي تقوده السعودية بالإحجام عن القيام بإجراء مماثل”.