تصريحات خطيرة لإبراهيم الشيخ

قال حزب المؤتمر السوداني إن المجلس العسكري الانتقالي لن يرتكب حماقة تشكيل حكومة انتقالية لوحده.وقال القيادي بالحزب إبراهيم الشيخ إن ما حدث انقلاب على الرئيس المعزول البشير للمحافظة على لحمة النظام كله.وذكر في حوار مع الانتباهة أن المجلس العسكري لم يستغنَ عن نافذين في النظام المباد مازالوا يسيطرون.

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وأضاف الشيخ بحسب الانتباهة اون لاين إن الموقف الراهن يعكس الصراع الآن الذي يتطرق لتحقيق مقاصد ومطالب الشارع السوداني لنهضة الثورة بين مجموعة تحاول ان تكرس لبقاء النظام القديم ومصالحها السابقة من خلال وجودها في النظام السابق والثورة التي تعبر عنها قوى الحرية والتغيير وهي التي رفعت راياتها من اول يوم.

وأضاف إبراهيم: تشاء الاقدار ان تنتهي مواكب الثوار بشارع القيادة العامة تطلعاً لانحياز الجيش، لكن من الواضح جداً ان الجيش لم تكن فيه طليعة ثورية تتفاعل حتى مع الشارع، وبالتالي فمن المؤسف جداً ان حدث في النهاية انقلاب له حسابات مختلفة يفتكر منفذوه ان البشير اصبح ضاراً بمصالحهم جميعاً، فاختاروا الانقلاب على البشير والمحافظة على لحمة النظام كله، وتابع الشيخ: واضح جداً ان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بموجب انقلاب لم يستطع ازالة العديد من آثار النظام السابق، ولم يستطع حتى اعتقال رموز النظام السابق، ولم يستغنَ عن بعض النافذين في النظام السابق الموجودين على مفاصل وعصب الدولة السودانية نتاج التمكين وغيره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)