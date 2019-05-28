والي الخرطوم يطمئن على سير العمل بشركة المواصلات

وقف والي ولاية الخرطوم المكلف، الفريق مرتضى وراق، يوم الثلاثاء، على سير العمل بشركة مواصلات الولاية والعقبات التي تعترض سير العمل فيها، ووجه بضرورة دخول مواعين لنقل المواطنين في فترة عيد الفطر المبارك، سواء من البصات الجديدة أو القديمة.

وأمن الوالي خلال لقائه مدير عام وزارة المالية ومدير شركة المواصلات بالولاية، على ضرورة حسم ملفات البصات القادمة من دولتي قطر والسعودية، وأن تكون هنالك تقارير وملفات واضحة حول وصول هذه البصات وفق الدفعيات، وتوقيت وصول هذه البصات للعمل على الحل الجذري لمشكلة المواصلات بولاية الخرطوم.

Advertisements

وشدد الوالي على أهمية التركيز على جودة الاسبيرات لضمان استمرارية عمل هذه البصات.

من جانبه، أكد مدير شركة المواصلات بحسب الشروق العمل الجاد على حسم كل الملفات المتعلقة بالبصات الجديدة القادمة من دولتي قطر والسعودية، وكذلك حسم أمر اسبيرات البصات القديمة وجودتها حتى يستفيد المواطن من الخدمة المستمرة لتلك البصات،

وأشار إلى جاهزية الوزارة لتذليل العقبات كافة التي تعترض سير العمل بالشركة، باعتبارها تعمل على خدمة المواطن في المقام الأول، وتعمل على حل ضائقة المواصلات بشكل نهائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)