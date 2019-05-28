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تسهيلات لعمل المنظمات الدولية بجنوب دارفور

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محي الدين علي 0 تبليغ

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تسهيلات لعمل المنظمات الدولية بجنوب دارفور

أكد والي ولاية جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود حرص حكومته لتقديم التسهيلات اللازمة لكل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بوفد منظمة اليونسيف بالولاية برئاسة مدير المنظمة سيزار فيلار الذي قدم تنوير شاملا  لوالي الولاية حول عمل اليونسيف خلال الفترة الماضية في مجالات التعليم، رعاية الاطفال، وإصحاح البيئة إضافة إلى برنامج بناء السلام.

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وأشاد اللواء الركن هاشم خالد – حسب سونا – بالأدوار التي تقوم بها اليونيسيف تجاه رعاية الأطفال والتعليم بالولاية، مؤكدا التزام حكومته بتذليل كافة المعوقات التي تعترض عمل اليونسيف بجنوب دارفور.

وقال مفوض العون الإنساني بالولاية  دكتور جمال يوسف إن منظمة اليونسيف بصدد تنفيذ ورشة كبرى في يونيو المقبل لبناء السلام بالولاية بمشاركة الإدارات الأهلية بمحليات الولاية المختلفة، مستعرضا البرامج التي تقدمها اليونسيف لمجتمع جنوب دارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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