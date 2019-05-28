بالصور : البرهان يصل أديس أبابا

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وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء ، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في 12 أبريل الماضي .
وكان في استقبال البرهان والوفد المرافق له لدى وصولهم، كل من وزيرة السلام، مفرحات كامل، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية، هيروت زمني، بحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 .
وزار البرهانكل من مصر والامارات وتوجه يوم الاثنين الى دولة جنوب السودان ، حيث التقى رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت .
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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