التفاصيل الكاملة لعملية تهريب أسلحة عبر الحدود الشرقية

كشفت التحريات لمحكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال، تفاصيل مثيرة في عملية إحباط تهريب (43) قطعة سلاح (بنادق كلاشنكوف) على متن عربة لاندروفر بمنطقة كاكوم الحدوية بولاية كسلا . وقال المتحري من شرطة ولاية كسلا لقاضي المحكمة د.إسماعيل إدريس، بأنه وبتاريخ 30/12/2018م أبلغ الشاكي من قسم شرطة غبيشة أفاد بأنه تمكن من ضبط المتهمين الاول والثاني داخل عربة لاندرورفر وعلى متنها (43) بندقية كلاشنكوف، مشيراً الى أنه وبعد ذلك تم القبض على المتهمين ومن ثم استجواب الشاكي وشهود الاتهام بيومية التحري، لافتاً الى انه ومن خلال التحريات أفاد المتهم الاول بأنه سائق للعربة المعروضات والتقى بالمتهم الثالث واتفق معه على ترحيل الاسلحة المعروضات الى الحدود الشرقية للبلاد مقابل (10) آلاف جنيه.

منوهاً الى أنه وفي اليوم الثاني تم تحميل الاسلحة المعروضات على متن العربة والتقى بالمتهم الثاني وسلمه مبلغ (3) آلاف جنيه مقابل مرافقته في ترحيل الاسلحة، وبحسب الانتباهة نبه الى انه واثناء السير في الطريق العام تم القبض عليهم جميعاً، ونبه المتحري للمحكمة بأنه وخلال التحريات واقوال المتهمين وبموجب أمر قبض صادر من النيابة تم القبض على المتهم الثالث بواسطة شرطة المباحث بعد (5) ساعات من القبض على المتهيمن الاول والثاني، في ذات الوقت أنكر المتهم الثالث بيومية التحري علاقته بالسلاح والمتهمين الاول والثاني ـ نافياً اتفاقه مع الاول والثاني في ترحيل الاسلحة المعروضات بمقابل اموال، فيما تلا المتحري اقوال المتهمين الثلاثة وجاءت افادتهم بالمحكمة بانكار بعضها واقرار جزء منها .

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في ذات السياق قال المتحري للمحكمة بأن دوره انتهى بالبلاغ بعد مرور (24) ساعة من استلامه يوم الحادثة، لافتاً الى انه تمكن من خلال من استجواب الشاكي وشاهد اتهام والمتهمين، نافيا ً للمحكمة تحريه حول ملكية العربة المعروضات، مؤكداً للمحكمة تحويل ملف الدعوى الجنائية والمتهمين الى دائرة التحقيقات الجنائية بالخرطوم باعتبارها الجهة المختصة في بلاغات الاسلحة والإرهاب، فيما قطعت المحكمة جلسة أخرى لسماع المتحري الثاني وقررت إعلانه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)